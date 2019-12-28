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В Сомали 90 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля

Взрыв произошел в столице страны Могадишо

ТАСС, 28 декабря. В результате взрыва, прогремевшего в субботу в столице Сомали Могадишо, погибли 90 человек. Об этом сообщил член федерального парламента республики Абдуразак Мухаммед на своей странице в Twitter.

"Я был проинформирован, что число погибших составляет более 90 человек, среди них были 17 полицейских, 73 гражданских лица и четыре иностранца", - говорится в сообщении. Ранее радиостанция Dalsan информировала о 50 погибших.

Мэр Могадишо Омар Филиш в комментарии Dalsan указал, что среди погибших были студенты университета Бенадир.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В 2004 году на территории Сомали была образована радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" Ахмед Абди Годан объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

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Сомали
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Источник: фигурант дела экс-замглавы ПФР Иванова заключил досудебное соглашение
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