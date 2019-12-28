ФСИН сняла электронные браслеты со средней и старшей из сестер Хачатурян

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН России в субботу сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Паршин.

"Сняли электронные браслеты у Крестины и Ангелины", - сказал он.

В пятницу электронный браслет был снят с младшей сестры, Марии Хачатурян, в инспекции ФСИН по ней прекращено учетное дело. Вместе с тем сестрам по-прежнему нельзя общаться друг другом, свидетелями по делу, журналистами.

В четверг источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение. Адвокаты рассказали ТАСС, что соответствующего официального уведомления из органов следствия им не поступало.