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Дело сестер Хачатурян

ФСИН сняла электронные браслеты со средней и старшей из сестер Хачатурян

Сестрам по-прежнему нельзя общаться друг другом, свидетелями по делу и журналистами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН России в субботу сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Паршин.

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"Сняли электронные браслеты у Крестины и Ангелины", - сказал он.

В пятницу электронный браслет был снят с младшей сестры, Марии Хачатурян, в инспекции ФСИН по ней прекращено учетное дело. Вместе с тем сестрам по-прежнему нельзя общаться друг другом, свидетелями по делу, журналистами.

В четверг источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение. Адвокаты рассказали ТАСС, что соответствующего официального уведомления из органов следствия им не поступало.

Теги
РоссияДело сестер Хачатурян
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