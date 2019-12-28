На станции московского метро "Шаболовская" пенсионера ранили ножом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Неизвестный ранил ножом пенсионера на станции московского метро "Шаболовская". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве в субботу.

"27 декабря в 22:45 от граждан поступило сообщение о ножевом ранении на станции метро "Шаболовская". Прибывшим на место полицейским обнаружен пенсионер 1946 года рождения", - сообщили в главке.

Мужчина госпитализирован с колото-резаным ранением, ему оказывается медпомощь. По факту происшествия начата проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.