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На станции московского метро "Шаболовская" пенсионера ранили ножом

Инцидент произошел вечером 27 декабря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Неизвестный ранил ножом пенсионера на станции московского метро "Шаболовская". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве в субботу.

"27 декабря в 22:45 от граждан поступило сообщение о ножевом ранении на станции метро "Шаболовская". Прибывшим на место полицейским обнаружен пенсионер 1946 года рождения", - сообщили в главке.

Мужчина госпитализирован с колото-резаным ранением, ему оказывается медпомощь. По факту происшествия начата проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Россия
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Источник: фигурант дела экс-замглавы ПФР Иванова заключил досудебное соглашение
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