Пассажирский лайнер возвращается в Кольцово из-за сработавшего датчика неисправности

ТАСС, 28 декабря. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" готовится совершить вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в субботу.

По словам собеседника агентства, это рейс из Екатеринбурга до Симферополя. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо.

Как в свою очередь сообщил ТАСС источник в экстренных службах Екатеринбурга, причиной возвращения самолета в Кольцово, по предварительным данным, стало срабатывание датчика технической неисправности.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили ТАСС, что на борту лайнера находятся 149 пассажиров.

В новость внесены изменения (14:51 мск) - добавлена информация о числе пассажиров