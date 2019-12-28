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В Москве мужчина застрял в мусоропроводе в жилом доме

Его вытащили спасатели и передали врачам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мужчина застрял в мусоропроводе жилого дома на севере Москвы и не смог самостоятельно выбраться. Спасатели достали его и передали медикам. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сегодня днем в подъезде жилого дома на улице Кибальчича мужчина залез в трубу мусоропровода и не смог оттуда вылезти. В настоящее время пострадавшего достали спасатели и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что, по предварительной информации, мужчина пытался что-то достать из мусоропровода.

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Россия
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