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Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга

Как ранее сообщил источник в авиаслужбах, у лайнера сработал датчик некорректного измерения скорости
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ТАСС, 28 декабря. Лайнер Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Симферополь, благополучно приземлился, вернувшись в аэропорт вылета. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в авиаслужбах.

Ранее источник сообщил, что после вылета из Екатеринбурга в Симферополь у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" сработал датчик некорректного измерения скорости, из-за этого командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Лайнер вырабатывал топливо более трех часов.

По данным сайта аэропорта Кольцово, борт вылетел из Екатеринбурга в 14:10 (12:10 мск) вместо 13:00 (11:00 мск) по расписанию. Прибыть в Симферополь он должен был в 14:45 мск. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Кольцово, аэропорт работает в штатном режиме. "Рейс U6-2931 "Екатеринбург - Симферополь" в 17:35 (время местное) вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияСвердловская область
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