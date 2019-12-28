СК организовал проверку после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку после экстренной посадки аэробуса A320 в Екатеринбурге. По данным управления, на борту воздушного судна находился 151 пассажир и шесть членов экипажа, они не пострадали, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

"По предварительным данным, в ходе набора высоты командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета из-за некорректной индикации скорости", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предоставила резервный борт для пассажиров самолета, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Самолет совершил посадку в аэропорту Кольцово, посадка прошла благополучно. Для пассажиров этого рейса авиакомпания предоставила резервный борт. Вылет назначен на 19:20 (17:20 мск - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в авиаслужбах сообщил, что после вылета из Екатеринбурга в Симферополь у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" сработал датчик некорректного измерения скорости, из-за этого командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Лайнер вырабатывал топливо более трех часов.