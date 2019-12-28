В Москве обнаружили украденный автомобиль, на котором, возможно, ездил Сталин

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Москве обнаружили раритетный автомобиль ЗИС, на котором, возможно, ездил Иосиф Сталин. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В одном из гаражных боксов Москвы обнаружен украденный раритетный автомобиль ЗИС. В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение похитителей машины", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщали о краже машины из гаражного бокса на Новосходненском шоссе, сказав, что по данному факту проводится проверка, а принадлежность похищенной машины, ее стоимость определят после того, как правоохранительные органы получат документы владельца.