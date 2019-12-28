Певец Рома Жуков устроил в аэропорту Якутии дебош и оскорбил полицейских

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности мужчину и женщину, которые вели себя некорректно в аэропорту Якутии, мужчина после этого оскорбил полицейских. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчиной оказался певец Рома Жуков.

"Сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России к административной ответственности привлечены 52-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые в состоянии алкогольного опьянения некорректно вели себя в зоне досмотра аэропорта Нерюнгри. Граждане были доставлены в линейный пункт полиции, где при оформлении административного протокола мужчина в присутствии свидетелей стал оскорблять грубой нецензурной бранью сотрудника транспортной полиции, на замечания не реагировал", - сказала Волк.

По ее словам, в отношении правонарушителей составили административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), проводится проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы.