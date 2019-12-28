Подсудимая по делу экс-главы Марий Эл объявила голодовку

ТАСС, 28 декабря. Фигурантка дела бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого во взяточничестве, Наталья Кожанова объявила голодовку из-за отсутствия медицинской помощи в СИЗО. Об этом в субботу сообщил ТАСС адвокат Маркелова Игорь Трунов.

По данным следствия, Маркелов через главу местного телеканала "Регион 12" Кожанову получил от местного предпринимателя более 235 млн рублей за покровительство его бизнесу. Дело рассматривает суд в Ниженем Новгороде.

"Подсудимая по делу бывшего губернатора Маркелова Наталья Кожанова объявила голодовку из-за невыносимых условий содержания и отсутствия медицинской помощи. Врачи больницы СИЗО-1 ГУ ФСИН России не имеют возможности лечить ее ввиду отсутствия оборудования", - сказал Трунов.

Адвокат уточнил, что подсудимая имеет ряд хронических заболеваний. По его данным, у женщины гипертония, на каждом заседании суда у нее фиксируется повышенное давление (гипертонический криз), "при этом дежурные врачи медицины катастроф, снимая симптомы, диагностируют мерцательную аритмию". По словам адвоката, женщина страдает энцефалопатией, но не лечится и не обследуется. "[Это] официально подтверждено заключением специалиста, а суд трактует как симуляцию. У женщины появились спазмы дыхательных путей, из-за которых она теряет сознание", - сказал Трунов.

Адвокат добавил, что судебное заседание из-за этого периодически прерывается, вызванные врачи скорой помощи говорят о необходимости использования специального ингалятора, но никто из врачей СИЗО-1 его Кожановой не дает. "Прописанные лекарственные препараты в СИЗО-1 не хотят пропускать, у женщины нет лечащего врача. У нее имеются новообразования, кисты, заболевания желудочно-кишечного тракта, плохо функционирует поджелудочная железа, все это усугубляется возрастом (64 года) и длительным нахождением в старых тюрьмах, в общем уже с 35 месяцев", - отметил собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает комментарием ГУ ФСИН.