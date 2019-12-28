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В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили дело

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в ранении ножом пенсионера на станции московского метро "Шаболовская". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве в субботу.

В пятницу около 22:45 на станции метро "Шаболовская" вышедшие из вагона пассажиры сообщили полицейскому о раненом ножом 73-летнем пенсионере и указали на подозреваемого.

"Полицейский незамедлительно задержал подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий из ближнего зарубежья", - сообщили в главке.

По данным полиции, подозреваемый по малозначительному поводу вступил в конфликт с пожилым человеком и ранил его. Изъятый у него нож направили на экспертизу. Потерпевшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, подозреваемый арестован.

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