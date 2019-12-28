В крупном ДТП на севере Египта погибли 22 человека

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека погибли, семеро получили травмы в субботу в результате крупного ДТП на севере Египта. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным полиции, в районе Порт-Саида произошло столкновение грузовика с автобусом, который перевозил египетских рабочих. Причины произошедшего устанавливаются.

Это уже второе дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов в субботу. Ранее на междугородной автотрассе между Каиром и Хургадой в районе населенного пункта Заафарана в 200 км к югу от египетской столицы столкнулись грузовик и два автобуса, в которых, помимо египтян, находились туристы из Индии и Малайзии. Погибли шесть человек, еще 24 пассажира, в том числе иностранные граждане, получили травмы различной степени тяжести.