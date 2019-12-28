{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек погибли при крушении самолета в США

Ранения получили два человека

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Пять человек погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт (штат Луизиана). Эти данные подтвердил представитель местной пожарной службы, его слова приводит телекомпания NBC.

Ранее местная радиостанция KPEL сообщила о том, что на борту рухнувшего самолета находились шесть человек, пятеро из которых считались погибшими. Представитель местных властей отметил, что шестой пассажир, а также водитель автомобиля, пострадавшего при крушении самолета, доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести.

Телеканал Fox News подчеркивал, что инцидент произошел в 09:22 по местному времени (18:22 мск). Самолет рухнул на автомобильную парковку около магазина торговой сети Walmart, удалившись от аэропорта не более, чем на 1,5 км.

Теги
США
Реклама на ТАСС
СМИ: шесть человек погибли при нападении неизвестных преступников на АЗС в Мексике
Ранения получили пятеро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС