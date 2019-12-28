Пять человек погибли при крушении самолета в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Пять человек погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт (штат Луизиана). Эти данные подтвердил представитель местной пожарной службы, его слова приводит телекомпания NBC.

Ранее местная радиостанция KPEL сообщила о том, что на борту рухнувшего самолета находились шесть человек, пятеро из которых считались погибшими. Представитель местных властей отметил, что шестой пассажир, а также водитель автомобиля, пострадавшего при крушении самолета, доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести.

Телеканал Fox News подчеркивал, что инцидент произошел в 09:22 по местному времени (18:22 мск). Самолет рухнул на автомобильную парковку около магазина торговой сети Walmart, удалившись от аэропорта не более, чем на 1,5 км.