Fox: в пригороде Нью-Йорка неизвестный напал с ножом на прохожих возле синагоги

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в субботу вечером неподалеку от здания синагоги в городе Монси (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что, по данным некоторых из них, в результате инцидента ранения получили не менее трех человек. В свою очередь, организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC - Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) заявила в Twitter о том, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.

"В 09:50 сегодня вечером (05:50 воскресенья мск) поступил сигнал о массовой резне <...>, - указывается в заявлении. - Она произошла в доме хасидского раввина. Пять человек с колотыми ранениями, все хасиды, доставлены в местные больницы".

Полиция проводит операцию на месте происшествия.