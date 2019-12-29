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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Пятилетняя девочка самостоятельно эвакуировалась из помещения

ТАСС, 29 декабря. Пожар возник в частном двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области, в результате погибли двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным министерства, пожар возник в 06:08 мск в воскресенье, огонь распространился по всей площади дома - 48 кв. м. Со слов соседей, в доме находились только дети. Родители уехали провожать гостей, оставив детей одних.

До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась девочка 5 лет. "В доме обнаружен погибший ребенок, также обнаружен травмированный ребенок, который отравился угарным газом. Медики провели реанимационные мероприятия, но в 07:10 мск констатирована его смерть", - сказали в МЧС.

Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении задействованы 30 человек, 8 единиц техники.

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РоссияИркутская область
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