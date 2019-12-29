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В Москве из раздевалки в фитнес-клубе украли часы и цепочку почти на 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл из раздевалки в фитнес-клубе на севере Москвы наручные часы марки Breguet и золотую цепочку стоимостью около 1 млн 471 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный, находясь в мужской раздевалке фитнес-клуба на 3 улице Ямского Поля, дом 2, корпус 4, неустановленным способом проник в ячейку для хранения вещей, где совершил кражу наручных часов марки Breguet, стоимостью 1 млн 271 тыс. рублей и золотой цепочки одного из посетителей, стоимостью 200 тыс. рублей, а затем скрылся, - сказали в главке. - Материальный ущерб составил около 1 млн 471 тыс. рублей".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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