Полиция задержала подозреваемого в нападении у синагоги под Нью-Йорком

ТАСС, 29 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении нападения с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк), в результате которого пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье полицией города Рамапо на своей странице в Facebook.

"Подозреваемый скрылся с места преступления, но сейчас он задержан", - говорится в тексте. Подробности о его личности не сообщаются.

Ранее организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC - Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) заявила в Twitter о том, что в результате атаки, произошедшей в доме хасидского раввина в Монси, пострадали по меньшей мере пять человек. Полиция работает на месте происшествия, расследование причин и деталей нападения продолжается.