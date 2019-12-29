Один человек погиб в результате столкновения автобуса и еще трех машин под Липецком

ТАСС, 29 декабря. Рейсовый автобус Москва - Ростов, два легковых автомобиля и большегруз столкнулись в ночь на 29 декабря на трассе М-4 в Липецкой области. Погибла пассажирка одной из легковушек, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Столкновение рейсового автобуса Москва - Ростов, легковых машин Ford Focus и Volkswagen, бетоновоза "КамАЗ" произошло около 03:00 мск на 392-м км трассы М-4 "Дон". Погибла женщина - пассажирка Ford Focus, в этой же машине еще четыре человека получили травмы, в автобусе пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

В момент аварии в автобусе находились 70 человек. "Все они в течение трех часов были отправлены на попутных машинах. С водителями транспортных средств, попавших в аварию, проводятся следственные действия", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, авария произошла на платном участке М-4, который недостаточно освещен, асфальт был влажным, что могло способствовать аварии.