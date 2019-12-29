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В Эстонии девять человек пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга

Причиной аварии могла послужить техническая неполадка автобуса

ТАСС, 29 декабря. По меньшей мере девять человек пострадали в результате ДТП в Эстонии с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург - Таллин. Об этом в воскресенье сообщает портал Delfi.

Автобус, в котором находились 67 человек, в том числе два водителя, съехал в кювет в 04:45 по местному времени (05:45 мск) на 30-м км шоссе Таллин - Нарва. Все пострадавшие, четверо из которых являются гражданами Латвии, были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Остальные пассажиры отправились в Таллин на другом автобусе, уточняет портал.

Отмечается, что в качестве перевозчика выступала европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines. Причиной ДТП могла послужить техническая неполадка автобуса, из-за которой водитель потерял управление и съехал в кювет. Точные детали происшествия выясняются.

Информации о том, что в ДТП пострадали россияне, портал не приводит.

Теги
ЭстонияРоссияСанкт-Петербург
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