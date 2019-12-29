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Неизвестные похитили из банкомата в Санкт-Петербурге почти 10 млн рублей

Злоумышленники пытались вскрыть банкомат в другом гипермаркете города, но им помешал охранник магазина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают двух неизвестных, подозреваемых в краже из банкомата одного из гипермаркетов Санкт-Петербурга. Сумма похищенного составила около 10 млн рублей. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Двое неизвестных в черных очках вошли в помещение гипермаркета на ул. Кузнецовской, где, взломав замок дверцы банкомата и введя код безопасности, совершили хищение 6 кассет с денежными средствами, после чего с места происшествия скрылись на микроавтобусе Ford Transit белого цвета с подложными госзнаками", - говорится в сообщении. Сумма похищенного составила 9,7 млн рублей.

В полиции добавили, что те же подозреваемые пытались вскрыть банкомат в другом гипермаркете города, но им помешал охранник магазина, и они скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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