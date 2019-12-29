{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автобус с удерживаемыми лицами попал в ДТП на месте обмена в Донбассе

В результате происшествия никто не пострадал

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло в "серой зоне" Донбасса, где проходит обмен удерживаемыми лицами между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Киевом.

Участниками ДТП оказались пассажирский автобус, в котором находились участники обмена, а также микроавтобус. Судя по видео, которое в прямом эфире транслирует с места обмена офис президента Украины Владимира Зеленского, автомобили не получили значительных повреждений, пострадавших нет. В то же время на видео не было понятно, какой стороне принадлежат транспортные средства.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался в воскресенье на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Горловка" на севере одноименного города. Накануне сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87. Однако, как заявила в воскресенье Морозова, цифры могут измениться, и республики Донбасса получат большее число удерживавшихся Украиной лиц. В свою очередь в воскресенье уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова проинформировала, что Киев намерен получить в рамках обмена 80 человек.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала россиянка
Она получила легкие травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС