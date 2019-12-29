Автобус с удерживаемыми лицами попал в ДТП на месте обмена в Донбассе

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло в "серой зоне" Донбасса, где проходит обмен удерживаемыми лицами между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Киевом.

Участниками ДТП оказались пассажирский автобус, в котором находились участники обмена, а также микроавтобус. Судя по видео, которое в прямом эфире транслирует с места обмена офис президента Украины Владимира Зеленского, автомобили не получили значительных повреждений, пострадавших нет. В то же время на видео не было понятно, какой стороне принадлежат транспортные средства.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался в воскресенье на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Горловка" на севере одноименного города. Накануне сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87. Однако, как заявила в воскресенье Морозова, цифры могут измениться, и республики Донбасса получат большее число удерживавшихся Украиной лиц. В свою очередь в воскресенье уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова проинформировала, что Киев намерен получить в рамках обмена 80 человек.