Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового шоу во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в департаменте здравоохранения Приморского края.

По данным местным СМИ, девушка участвовала в акробатическом номере в новогоднем шоу "Елка в цирке" и сорвалась с каната.

"Действительно, сегодня на представлении во Владивостокском цирке гимнастка сорвалась с большой высоты и получила травмы. Она доставлена на скорой в городскую клиническую больницу № 2", - сообщили в ведомстве.

Уточнить характер травм в департаменте здравоохранения не смогли.