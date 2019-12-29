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Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового шоу во Владивостоке

Девушка получила травмы, ее доставили в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в департаменте здравоохранения Приморского края.

По данным местным СМИ, девушка участвовала в акробатическом номере в новогоднем шоу "Елка в цирке" и сорвалась с каната.

"Действительно, сегодня на представлении во Владивостокском цирке гимнастка сорвалась с большой высоты и получила травмы. Она доставлена на скорой в городскую клиническую больницу № 2", - сообщили в ведомстве.

Уточнить характер травм в департаменте здравоохранения не смогли.

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РоссияПриморский край
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