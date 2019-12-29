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Женщину и троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом в Пермском крае

При эксплуатации печного отопления были нарушены требования пожарной безопасности

ТАСС, 29 декабря. Четверых человек, в том числе троих детей, госпитализировали с отравлением продуктами горения в Пермском крае в результате нарушения мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщается в воскресенье на сайте краевого главка МЧС.

"29 декабря в результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления с отравлением продуктами горения госпитализированы 4 человека, из них трое - несовершеннолетние жители", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили ТАСС, что инцидент произошел в деревне Большая Мось Пермского района. Возгорания не было, пострадавшая женщина от госпитализации отказалась, дети остаются в больнице.

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РоссияПермский край
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