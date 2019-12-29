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МЧС ведет поиск троих рыбаков, которые, предположительно, утонули на озере под Калугой

Еще троих рыбаков с переохлаждением доставили в больницу

ТАСС, 29 декабря. Три человека, предположительно, утонули во время рыбалки днем в воскресенье на озере Жерелево в Калужской области, еще четверо спасены и с переохлаждением доставлены в больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 12:12 мск поступило сообщение о происшествии на озере Жерелево в Куйбышевском районе. Проводятся спасательные работы, предположительно, утонули три человека, четыре человека пострадали, они госпитализированы, информация о состоянии уточняется", - сказал собеседник агентства.

На озере работают водолазы, тела рыбаков пока не обнаружены, добавили в пресс-службе.

По предварительной версии, люди провалились под лед во время рыбалки, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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РоссияКалужская область
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