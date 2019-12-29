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Обнаружены тела пропавших в Калужской области рыбаков

Из семи человек, провалившихся под лед во время рыбалки, четверых удалось спасти

ТАСС, 29 декабря. Водолазы обнаружили и подняли из озера в Куйбышевском районе Калужской области тела трех рыбаков, провалившихся под лед. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Поисковая операция завершена", - сказал собеседник агентства. 

Информация о происшествии на Жерелевском озере в Куйбышевском районе поступила в МЧС 29 декабря в 12:12 мск. По предварительной информации, семь человек во время рыбалки провалились под лед, трое из них пропали, четырех удалось спасти, они госпитализированы. По данным районной Единой диспетчерской службы, один из пострадавших находится в реанимации, еще у одного обморожение.

Теги
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