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Пропавшие в горах в Свердловской области туристы вернулись на базу

Спасательная операция завершена

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Двое туристов, которые в субботу вечером выдвинулись на снегоходах в горы в районе города Карпинска Свердловской области и пропали, вернулись на базу вместе с одним из волонтеров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:15 по местному времени (14:15 мск) двое туристов и один волонтер, участвовавший в их поисках, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда", состояние их здоровья удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе министерства также отметили, что волонтеры, у которых сломались снегоходы во время поиска туристов, самостоятельно возвращаются на базу.

"Поисковая операция в Карпинском городском округе завершена, - сказали в МЧС. - Волонтеры, участвовавшие в поисках, которые также просили о помощи из-за поломки снегоходов, были обнаружены экипажем вертолета Ми-8 МЧС России. От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, отказались и самостоятельно возвращаются на базу".

Ранее в МЧС сообщили, что в Карпинском городском округе ведутся поиски двух туристов, которые в субботу на снегоходах выдвинулись с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 км от города Карпинска, в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края и перестали выходить на связь. Для их поиска, в том числе вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В новость внесены изменения (16:49 мск) - добавлены подробности

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РоссияСвердловская область
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