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В Подмосковье мужчина погиб, поджигая петарды и фейерверки

Он получил травмы лица и головы, несовместимые с жизнью

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мужчина погиб, поджигая петарды и фейерверки в подмосковном Клину. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, инцидент произошел 28 декабря, когда компания местных жителей в частном доме распивала алкоголь.

"В процессе времяпрепровождения 33-летний мужчина поджигал фейерверки и петарды. В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал", - сказала представитель ГСУ.

Мужчина получил травмы головы и лица. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть. По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи опросили очевидцев произошедшего. "Со слов родственников, мужчина приобрел петарду год назад на одном из интернет-сайтов. Поджег ли мужчина петарду сам, или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли", - добавила Врадий.

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