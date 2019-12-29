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В Тольятти канатоходец сорвался с высоты во время выступления

Его госпитализировали

ТАСС, 29 декабря. В Тольятти канатоходец сорвался с высоты во время выступления в цирке. Как сообщили ТАСС в воскресенье в Минздраве Самарской области, мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

В паблике "Тольятти" в соцсети "ВКонтакте" ранее было опубликовано сообщение, о том, что 28 декабря канатоходец, выступавший в цирке без страховки, упал с высоты на арену.

"Вызов в скорую помощь поступил из цирка, который располагается на ул. Революционной около кинотеатра "Сатурн" в городе Тольятти. Пациент находится под наблюдением медицинских работников. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", - прокомментировали ТАСС в региональном минздраве, отвечая на вопрос о состоянии канатоходца.

В пресс-службе УМВД по региону ТАСС рассказали, что в полицию сообщений об инциденте в цирке не поступало.

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РоссияСамарская область
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