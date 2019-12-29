ТАСС, 29 декабря. В Тольятти канатоходец сорвался с высоты во время выступления в цирке. Как сообщили ТАСС в воскресенье в Минздраве Самарской области, мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

В паблике "Тольятти" в соцсети "ВКонтакте" ранее было опубликовано сообщение, о том, что 28 декабря канатоходец, выступавший в цирке без страховки, упал с высоты на арену.