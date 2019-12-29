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В Подмосковье ребенок получил ожоги, пытаясь запустить петарду в квартире

Его госпитализировали

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Двенадцатилетний подросток получил ожоги, взрывая петарды в квартире в Домодедово, и был доставлен в детское отделение Люберецкой городской больницы. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Домодедово 12-летний ребенок получил ожоги при взрыве петарды в квартире", - сказал собеседник агентства.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В субботу вечером в Клину при несоблюдении техники безопасности при обращении с пиротехникой погиб 33-летний мужчина. Инцидент произошел в квартире, когда он с друзьями распивал спиртное. Мужчина получил ожоги лица и головы, врачам не удалось его спасти.

Теги
Россия
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