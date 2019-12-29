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Трамп назвал нападение у синагоги в штате Нью-Йорк "ужасающим"

В результате атаки в доме хасидского раввина возле здания синагоги в Монси пострадали пять человек

ТАСС, 29 декабря. Президент США Дональд Трамп в воскресенье осудил нападение на представителей еврейской общины у синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк).

"Ужасающая антисемитская атака [произошла] в Монси (Нью-Йорк) в седьмую ночь Хануки (восьмидневного иудейского праздника света - прим. ТАСС). Мы все должны объединиться, чтобы бороться со страшным бедствием - антисемитизмом и истребить его. Мы с Меланией [Трамп] желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Согласно данным американской организации Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC, Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев), в результате атаки, осуществленной 28 декабря вечером в доме хасидского раввина возле здания синагоги в Монси, пострадали по меньшей мере пять человек. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в совершении этого нападения.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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