Источник: в Абхазии обстреляли дом брата руководителя администрации президента

СУХУМ, 29 декабря. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли в воскресенье вечером дом в селе Бзыбь Гагрского района, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Абхазии.

Как в свою очередь сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики, дом, подвергшийся обстрелу, принадлежит родному брату руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица.

"29 декабря примерно в 19:50 мск в поселке Бзыбь Гагрского района совершен обстрел домовладения гражданина Тамаза Барцица. По указанию министра внутренних дел Абхазии Рауля Смыра личный состав Гудаутского райотдела внутренних дел и управления внутренних дел по Гагрскому району, оперативный состав подразделений центрального аппарата МВД подняты по тревоге. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты", - отмечается в сообщении. В пресс-службе уточнили, что пострадавших нет, приняты меры по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление.

Тамаз Барциц проходил по делу о покушениях на бывшего президента республики Александра Анкваба, но в 2017 году был оправдан за недоказанностью его причастности к совершению преступления.