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Parisien: во Франции 97 человек провели два часа на сломавшейся горной канатной дороге

Для спасения лыжников использовали вертолет

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Механическая поломка на горной канатной дороге на востоке Франции привела в воскресенье к тому, что 97 человек провели более двух часов на подвешенных к тросу сиденьях. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошел на горном курорте Сер Шевалье, расположенном в департаменте Верхние Альпы на высоте 2200-2500 м от уровня моря. Местной спасательной службе и отряду горной жандармерии пришлось организовать операцию по эвакуации лыжников. Для этого был использован вертолет и наземные средства, которые позволили спустить на землю с более чем десятиметровой высоты всех пассажиров канатной дороги.

Как сообщили спасатели, никто не пострадал.

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Франция
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