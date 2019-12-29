{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: шестеро погибли в крупном ДТП с автобусом и грузовиком в Бразилии

Ранения получили 26 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли и 26 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в штате Рондония на севере страны. Об этом сообщил в воскресенье портал G1.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу в условиях недостаточной видимости. Помимо дальнобойщика, в результате ДТП скончались двое водителей и одна пассажирка автобуса, а также находившиеся вместе с ним в кабине грузовика жена и двухлетний ребенок. Двое старших детей супругов доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По данным бразильской национальной конфедерации транспорта, в 2018 году на федеральных трассах страны произошло более 69 тыс. ДТП, в которых погибло свыше 5,2 тыс. человек. Около 20% аварий происходит с участием грузового транспорта.

Теги
Бразилия
Реклама на ТАСС
Стрельба в США
Стрелок в Техасе убил охранника церкви
Злоумышленник умер по пути в больницу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС