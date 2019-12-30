Состояние упавшей в цирке Владивостока гимнастки остается тяжелым

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. Состояние гимнастки, которая в воскресенье упала с высоты пяти метров в цирке Владивостока во время новогоднего представления "Елка в цирке", остается тяжелым, сообщил ТАСС в понедельник представитель Городской клинической больницы №2.

"Состояние пострадавшей тяжелое. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - сказал представитель больницы. Характер травм он уточнять отказался, сославшись на врачебную тайну.

По информации Владивостокского цирка, опубликованной на официальной странице в Facebook, артистку зовут Елена Приходская. Она выполняла сложный номер, и во время перехода от одного трюка к другому сняла с руки страховочную петлю, после чего по неизвестной причине не надела ее обратно.

"Трюковой аппарат был досмотрен и до программы, и после происшествия, никаких дефектов специалисты не обнаружили. Это дает основания полагать, что трагедия произошла из-за человеческого фактора. Администрация Владивостокского государственного цирка уже работает совместно с полицией над выяснением причин случившегося и пристально следит за состоянием Елены", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Приморскому краю, ведомство начало доследственную проверку по факту инцидента.

"Из региональных органов УМВД инициирована передача материалов доследственной проверки по факту падения воздушной гимнастки во время выступления в цирке и получения ею тяжкого вреда здоровью по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда")", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (3:48 мск) - добавлены подробности.