В три детских сада Хабаровска поступили сообщения о минировании

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва поступили в три детских сада в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в управлении образования администрации города.

"Поступили сообщения в три детских сада, эвакуируем детей. Есть данные, что угрозы поступят во все сады, начинаем собирать детей", - сказал представитель управления. В Хабаровске сейчас около 20 градусов мороза.

В Комсомольске-на-Амуре такие угрозы поступили в один детский сад и в несколько почтовых отделений. Идет эвакуация.

В декабре массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений проводилась уже несколько раз из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений.