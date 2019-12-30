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Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Ранее сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады города

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудников администрации Хабаровска выводят из здания из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.

"Эвакуируют мэрию Хабаровска, здание на [улице] Карла Маркса, 66", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах. На данный момент угрозы поступили в три детских сада города. Также эвакуация проходит в шести детских садах и двух почтовых отделениях в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений проводилась уже несколько раз из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.

Теги
РоссияХабаровский край
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