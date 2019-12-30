В Хабаровске эвакуируют 4,5 тыс. детей из 26 детсадов из-за сообщений об угрозе взрыва

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва поступили в понедельник в 26 детских садов Хабаровска, из них эвакуируют 4,5 тыс. детей. Об это ТАСС сообщили в администрации Хабаровска.

Ранее сообщалось об эвакуации в трех детских садах Хабаровска и мэрии города. Также эвакуация проходит в шести детских садах и двух почтовых отделениях в Комсомольске-на-Амуре.

"Эвакуируют 26 детских садов, это 4,5 тыс. детей и около 1 тыс. сотрудников", - сказал представитель администрации.

Он сообщил, что детей выводят из зданий оперативно. Дошкольников размещают в соседних школах, о случившемся оповещают родителей.

В Хабаровске сейчас 21 градус мороза, небольшой ветер.

В декабре массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений края проводилась уже несколько раз из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.