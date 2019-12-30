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Под Псковом автобус съехал в кювет

Пострадали шесть человек

ПСКОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Автобус с 50 пассажирами съехал в кювет на трассе в Псковской области, в результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"ДТП произошло сегодня в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петебург - Невель около деревни Подборовье. Автобус "Неоплан" съехал в кювет, в салоне находилось 50 пассажиров, из них пострадало шесть, они госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что в результате инцидента погибших нет. "На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка", - добавила собеседница.

Теги
РоссияПсковская область
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