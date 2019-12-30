Предполагаемого вербовщика террористической организации задержали в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в вербовке в террористическую организацию и пропаганде ее деятельности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю было установлено, что 45-летний житель города Хабаровска являлся приверженцем радикальных религиозных взглядов и имел мотивы национальной и религиозной ненависти. В течение 2019 года посредством интернет-мессенджера он общался с одним из членов международной террористической организации, после чего вступил в их ряды. В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка", - говорится в распространенном релизе.

Кроме того, мужчина выкладывал на страницах в социальных сетях видеоролики, призывающие обеспечивать финансово и материально незаконные вооруженные формирования. Он также призывал участвовать в их деятельности.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. В отношении него возбуждены два уголовных дела - по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием сети "Интернет").

За участие в деятельности террористической организации предусмотрено наказание в виде 10-20 лет лишения свободы. Распространение материалов о терроризме также является преступлением, которое может повлечь за собой лишение свободы до семи лет.