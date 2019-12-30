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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Следствие рассматривает три версии крушения самолета Bek Air в Казахстане

Инцидент мог произойти из-за ошибки экипажа, технической неисправности или неверной работы навигационных служб

НУР-СУЛТАН, 30 декабря. /ТАСС/. МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.

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Об этом сообщил журналистам в понедельник министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая - ошибка экипажа. Вторая - возможность технической неисправности самого борта. Третья - работа навигационных служб", - рассказал Тургумбаев.

Самолет благодаря погодным условиям не воспламенился после падения, что минимизировало число жертв, сообщил Тургумбаев.

"В настоящее время идет демонтаж воздушного лайнера и осмотр места происшествия. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр. К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв", - сказал он.

По его словам, в Казахстан уже прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов. "Вы прекрасно понимаете, что все-таки воздушное судно технически очень сложное, поэтому в течение короткого времени дать результаты, а также сказать о причинах аварии невозможно. Поэтому будет назначен комплекс технических экспертиз. Это и пожарно-технические, и авиационные, а также судебно-медицинские. По результатам этих экспертиз будет дана оценка - что на самом деле произошло на этом воздушном судне. Пока статья остается прежней, это часть 3 статьи 344 УК Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта - прим. ТАСС)", - отметил он.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что второй пилот, как и вторая бортпроводница, находятся в реанимации. "Остальные два бортпроводника находились в хвостовой части салона самолета. Они пока дают показания. Деталей следствия я пока разглашать не могу", - подчеркнул министр.

Как он уточнил, в больницах находятся 46 пострадавших. "Как я уже говорил, количество погибших - 12. Восемь человек погибли при авиакатастрофе, двое погибли при оказании помощи, скончались на территории аэропорта, двое - при доставлении в больницы", - добавил он.

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