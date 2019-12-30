В ДТП с автобусом под Псковом пострадали, предположительно, граждане Белоруссии

ПСКОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Граждане Белоруссии, предположительно, пострадали в результате аварии под Псковом, где пассажирский автобус съехал в кювет. По уточненным данным, в момент инцидента в салоне автобуса находились 52 человека, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

"В автобусе было 50 пассажиров и два водителя. Пострадали 16 человек, из них три ребенка. Предположительно, [пострадали] граждане Белоруссии. По предварительной информации, автобус из Белоруссии, ехал в Санкт-Петербург. Один из водителей - белорус 1972 года рождения", - сказала собеседница агентства.

По данным УМВД РФ по Псковской области, ДТП произошло в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель около деревни Подборовье. Автобус двигался по маршруту Минск - Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами. По данным синоптиков, в Псковском районе в понедельник облачно, местами снег с дождем, температура неустойчивая, колеблется от минус 2 до плюс 5 градусов.

В новость были внесены изменения (7:46 мск) - добавлены подробности.