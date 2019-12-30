В Красноярске сотрудников детского санатория отстранили от работы за оскорбления детей

КРАСНОЯРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудников детского противотурберкулезного санатория "Пионерская речка" в Красноярске, оскорблявших детей, отстранили от работы на время проверки. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном Минздраве.

Ранее местные СМИ распространили видео, на котором одна из сотрудниц кричит на плачущего ребенка и пытается грубо схватить его за руку. Затем другая сотрудница угрожает второму ребенку тем, что его отправят в заведение для умственно отсталых и там будут обкалывать медицинскими препаратами.

"В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы", - сообщил представитель ведомства, добавив, что проверка началась в пятницу, как только видео с оскорблениями детей появилось в СМИ.

Проверку провел Минздрав региона, в чьем ведении находится санаторий. Информация о произошедшем передана в прокуратуру.