В Китае приговорили ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы за изменение генома эмбрионов

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом говорится в решении суда.

"Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней", - указывается в приговоре.