СК проводит проверку после ДТП с автобусом под Псковом

ПСКОВ, 30 декабря. /ТАСС/. После ДТП с участием пассажирского автобуса в Псковской области начали проверку. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Псковском районе в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети, проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает СК, в ДТП пострадали 19 человек, в том числе три ребенка. В салоне находились 50 пассажиров и два водителя.

Состояние пострадавших

Заместитель председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Денис Сачков сообщил в свою очередь, что за медпомощью обратились 24 человека. "В общей сложности обратившихся 24 человека, 13 из них были доставлены во взрослую областную клиническую больницу. Из 13 семеро госпитализированы, шестерым помощь оказана амбулаторно", - сказал Сачков.

Кроме того, в детскую областную клиническую больницу доставили двух детей. В тяжелом состоянии в отделении реанимации остается одна женщина. Остальные пациенты получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие - граждане Белоруссии

В УМВД по региону добавили, что все пострадавшие - граждане Белоруссии. "Цель поездки - экскурсия. Причина [аварии], предварительно, [плохие] погодные [условия]. Частное лицо - перевозчик. Среди пострадавших граждан России нет, все проживают в Белоруссии", - сказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Как передает корреспондент ТАСС места аварии, сейчас специалисты поднимают автобус из кювета и готовят его к транспортировке. В связи с этим на федеральной трассе Р-23 временно перекрывалось движение, образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. На данный момент движение открыли.

По информации УМВД РФ по Псковской области, авария произошла в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель около деревни Подборовье. Автобус двигался по маршруту Минск - Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами.

В новость в 9:50 мск внесены изменения - добавлены подробности.