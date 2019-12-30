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Следствие по делу аспиранта МГУ Мифтахова завершено

Как сообщила адвокат Светлана Сидоркина, в ближайшее время защита и обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами дела

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МВД объявило о завершении следственных действий в отношении аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который является одним из фигурантов дела о хулиганстве по мотивам политической ненависти. Об этом ТАСС сообщила в понедельник его адвокат Светлана Сидоркина.

"МВД официально уведомило всех фигурантов уголовного дела об окончании следственных действий. В ближайшее время мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами дела", - сказала адвокат. По ее словам, уголовное дело насчитывает не более пяти томов, а его материалы могут быть направлены в суд уже в конце января 2020 года.

Мифтахов находится в СИЗО с февраля этого года, другой фигурант дела - Елена Горбань - находится под подпиской о невыезде. Станислав Речкалов и Алексей Кобаидзе, которым также избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, покинули РФ и объявлены в федеральный розыск, их дело выделено в отдельное производство. Пятый фигурант дела - Андрей Ейкин - признал вину и планирует заявить ходатайство о рассмотрении его дела отдельно от остальных обвиняемых. Всем им предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, по мотивам политической ненависти и группой лиц по предварительному сговору").

Подробности дела

Уголовное дело было возбуждено более года назад по статье УК РФ "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным следствия, активисты разбили окно в офисе "Единой России" в Ховрине 31 января 2018 года. Как следует из обвинения в окончательной редакции, молодые люди на момент совершения преступления являлись активистами незарегистрированного межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона", участники которого используют акты вандализма и хулиганские действия, нападения на административные здания и госучреждения в целях дестабилизации социально-политической обстановки в России, а также для осуществления неконституционной смены власти путем организации в Москве массовых беспорядков. Нападение на офис "Единой России" было тщательно спланировано, а роли каждого участника распределены, отмечается в обвинительном заключении. Горбань разбила окно в офисе, Кобаидзе бросил дымовой пиротехнический факел, а Ейкин снял нападение на телефон.

По словам адвоката Сидоркиной, ее подзащитный находится в СИЗО в связи с непогашенной судимостью. В 2018 году Мифтахов и еще один активист при задержании оказали сопротивление сотруднику полиции, распылив ему в лицо перцовый газ. Они полностью признали свою вину в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), Мифтахов принес публичные извинения потерпевшему, добровольно возместив ему причиненный ущерб. Подсудимым были назначены штрафы в размере 45 тыс. рублей каждому, а также в виде дополнительного наказания был назначен год испытательного срока.

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