Суд арестовал первого замглавы Семикаракорского района Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Суд отправил под стражу подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу первого заместителя главы администрации Семикаракорского района Ростовской области Михаила Аниканова. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в районном суде.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, первый заместитель главы администрации Семикаракорского района Ростовской области, действуя по предварительному сговору со своей супругой, совершил мошенничество в целях получения права собственности на земельный участок площадью около 12 соток, для чего, используя свое служебное положение, склонил главу сельского поселения, где располагался земельный участок, к выдаче фиктивной выписки.

Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона, в администрации Семикаракорского района прошли обыски. По данным источника, прошедшие обыски связаны с деятельностью первого заместителя главы администрации Михаила Аниканова, курирующего земельные вопросы.