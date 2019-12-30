{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал первого замглавы Семикаракорского района Ростовской области

По версии следствия, он совершил мошенничество для получения права собственности на земельный участок площадью около 12 соток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Суд отправил под стражу подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу первого заместителя главы администрации Семикаракорского района Ростовской области Михаила Аниканова. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в районном суде.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, первый заместитель главы администрации Семикаракорского района Ростовской области, действуя по предварительному сговору со своей супругой, совершил мошенничество в целях получения права собственности на земельный участок площадью около 12 соток, для чего, используя свое служебное положение, склонил главу сельского поселения, где располагался земельный участок, к выдаче фиктивной выписки.

Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона, в администрации Семикаракорского района прошли обыски. По данным источника, прошедшие обыски связаны с деятельностью первого заместителя главы администрации Михаила Аниканова, курирующего земельные вопросы.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
ФСБ распространила видео задержания двух россиян за подготовку терактов в Петербурге
В квартире одного из задержанных также прошли обыски, оперативники обнаружили там ножи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС