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Посольство Белоруссии выясняет детали ДТП под Псковом

Сотрудники отделения посольства в Петербурге находятся на связи с представителями местных властей

ТАСС, 30 декабря. Сотрудники отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге выясняют детали ДТП под Псковом, в котором пострадали граждане республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства Белоруссии в РФ.

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"Посольство Беларуси выясняет подробности ДТП с автобусом, следовавшем из Минска в Санкт-Петербург, случившимся около 2:50 на трассе Р-23 в деревне Подборовье Псковского района, - отметили в диппредставительстве. - По данным экстренных служб региона, число пострадавших составило 21 человек".

В посольстве добавили, что сотрудники отделения посольства в Санкт-Петербурге находятся на связи с представителями местных властей для уточнения деталей произошедшего.

По информации УМВД РФ по Псковской области, ДТП произошло в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель около деревни Подборовье. Автобус двигался по маршруту Минск - Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами. Всего в салоне находились 50 пассажиров и два водителя. По информации УМВД по Псковской области, все пострадавшие - граждане Белоруссии.

Теги
БелоруссияРоссияСанкт-ПетербургПсковская область
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