Около 10 человек эвакуировали из отделения банка в Москве из-за подозрительного предмета

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Около 10 сотрудников и посетителей банка в центре Москвы эвакуированы из-за подозрительного предмета. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Обнаружен подозрительный предмет в отделении банка по адресу: Павелецкая площадь, дом 2, строение 1. В целях безопасности эвакуированы около 10 сотрудников и посетителей", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, по данным источника, на место прибыл кинолог с собакой, ведется обследование территории.