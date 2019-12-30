В Малайзии самолет совершил экстренную посадку через несколько минут после взлета

СИНГАПУР, 30 декабря. /ТАСС/. Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia из-за технических неполадок совершил в понедельник экстренную посадку в аэропорту острова Лангкави через несколько минут после взлета. Об этом сообщил представитель воздушной гавани Джефри Рамли.

По его словам, "у лайнера Airbus A320 возникли технические неисправности сразу же после взлета. Командир принял решение вернуться в пункт вылета". "Сразу же после приземления была произведена успешная эвакуация всех находившихся 151 пассажира и членов экипажа", - говорится в письменном заявлении Рамли.

Самолет выполнял полет по маршруту Лангкави - Куала-Лумпур.

В настоящее время, сообщил Рамли, наземные службы совместно с представителями авиаперевозчика устанавливают детали инцидента.