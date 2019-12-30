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Двое задержанных за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

У них также изъяли улики, подтверждающие подготовку терактов
Описание
© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Двое граждан России, готовивших теракты в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Они дают признательные показания", - отметили в спецслужбе. Также у них изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

В ЦОС уточнили, что следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

Ранее в спецслужбе сообщили, что на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря этого года задержаны два гражданина России, которые намеревались совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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